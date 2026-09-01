Москва1 сенВести.В Псковской области расчеты противовоздушной обороны уничтожили свыше 10 украинских беспилотников минувшей ночью. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в мессенджере MAX.
Прошедшей ночью в небе Псковской области нейтрализовано более 10 БПЛА противника!написал Михаил Ведерников
Глава региона призвал жителей соблюдать меры безопасности: при звуках работы ПВО или полета дронов не подходить к окнам и не выходить на улицу, не приближаться к обломкам БПЛА.
В случае обнаружения беспилотника необходимо незамедлительно сообщить по телефону 112.