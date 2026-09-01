Над Псковской областью нейтрализовано более 10 БПЛА за ночь

В Псковской области ПВО за ночь сбила более 10 беспилотников Над Псковской областью нейтрализовано более 10 БПЛА за ночь

Москва1 сен Вести.В Псковской области расчеты противовоздушной обороны уничтожили свыше 10 украинских беспилотников минувшей ночью. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в мессенджере MAX.

Прошедшей ночью в небе Псковской области нейтрализовано более 10 БПЛА противника! написал Михаил Ведерников

Глава региона призвал жителей соблюдать меры безопасности: при звуках работы ПВО или полета дронов не подходить к окнам и не выходить на улицу, не приближаться к обломкам БПЛА.

В случае обнаружения беспилотника необходимо незамедлительно сообщить по телефону 112.