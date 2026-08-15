Москва15 авгВести.Четыре украинских беспилотных летательных аппарата были нейтрализованы в небе над Псковской областью. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
Вражеские атаки были отражены ночью 15 августа.
Нейтрализованы 4 БПЛА противника. Будьте внимательны и осторожны, при звуках полета или падения БПЛА, а также при звуках работы ПВО не подходите к окнам, не выходите на улицу, не приближайтесь к обломкамнаписал Ведерников в своем канале в мессенджере МАХ
Граждан, ставших свидетелями полета или падения БПЛА, просят незамедлительно звонить "112" или "8 (8112) 72-52-00".