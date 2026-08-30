За сутки в небе над Псковской областью уничтожено 6 украинских БПЛА

За сутки в Псковской области нейтрализовано 6 украинских БПЛА За сутки в небе над Псковской областью уничтожено 6 украинских БПЛА

Москва30 авг Вести.За прошедшие сутки в небе над Псковской областью обнаружено и нейтрализовано 6 украинских беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников.

Нейтрализовано 6 БПЛА противника … Будьте внимательны и осторожны, при звуках полета или падения БПЛА, а также при звуках работы ПВО не подходите к окнам, не выходите на улицу, не приближайтесь к обломкам написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Ведерников также напомнил гражданам, что при наблюдении полета или падения БПЛА необходимо сообщить по телефону 112 или 8(8112) 72-52-00.