Москва16 октВести.В ночь на 16 октября в небе над подмосковной Истрой силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщила глава муниципального округа Татьяна Витушева.
В небе над муниципальным округом Истра средствами ПВО отражена атака 1 БПЛА противника. Опасность БПЛА сохраняется.Будьте бдительны, неукоснительно соблюдайте меры безопасностипроинформировала Витушева в своем канале на платформе MAX
Ранее сообщалось, в ночь на 16 октября на подлете к Москве были уничтожены 37 украинских БПЛА.