Украинский БПЛА сбит в небе над подмосковной Истрой

В небе над подмосковной Истрой сбит украинский БПЛА Украинский БПЛА сбит в небе над подмосковной Истрой

Москва16 окт Вести.В ночь на 16 октября в небе над подмосковной Истрой силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщила глава муниципального округа Татьяна Витушева.

В небе над муниципальным округом Истра средствами ПВО отражена атака 1 БПЛА противника. Опасность БПЛА сохраняется.Будьте бдительны, неукоснительно соблюдайте меры безопасности проинформировала Витушева в своем канале на платформе MAX

Ранее сообщалось, в ночь на 16 октября на подлете к Москве были уничтожены 37 украинских БПЛА.