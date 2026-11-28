В Подмосковье сбит беспилотник ВСУ Беспилотник ВСУ нейтрализован в Подмосковье

Москва28 ноя Вести.Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на территории подмосковного округа Истра. Об этом сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева.

В небе над муниципальным округом Истра средствами ПВО отражена атака 1 БПЛА противника. Опасность БПЛА сохраняется. Будьте бдительны, неукоснительно соблюдайте меры безопасности проинформировала Витушева в своем канале на платформе MAX

Ранее Росавиация в целях безопасности ограничила полеты самолетов в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево. Воздушные гавани принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами.