Украинский БПЛА сбит в небе над Истрой

В небе над Истрой сбит украинский БПЛА Украинский БПЛА сбит в небе над Истрой

Москва28 ноя Вести.Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) уничтожен в небе над подмосковной Истрой. Об этом сообщила глава муниципального округа Татьяна Витушева.

Информирую о том, что в небе над муниципальным округом Истра средствами ПВО отражена атака 1 БПЛА противника. Опасность БПЛА сохраняется. Будьте бдительны, неукоснительно соблюдайте меры безопасности проинформировала Витушева в своем канале на платформе MAX

Ранее сообщалось, что поздно вечером 27 ноября силы ПВО уничтожили на подлете к Москве 23 украинских БПЛА.