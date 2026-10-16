Число сбитых на подлете к Москве БПЛА увеличилось до 37

Силы ПВО обезвредили 37 украинских БПЛА на подлете к Москве Число сбитых на подлете к Москве БПЛА увеличилось до 37

Москва16 окт Вести.Еще 16 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обезврежены силами противовоздушной обороны на подлете к российской столице. Об этом проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин.

16 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков сообщил он в своем канале на платформе MAX

Ранее 15 октября Собянин сообщил об уничтожении 21 беспилотника на подлете к российской столице. Таким образом общее количество нейтрализованных БПЛА на подступах к Москве увеличилось до 37.

На фоне отражения вражеской воздушной атаки Росавиация в целях безопасности временно запретила полеты во всех московских аэропортах.