Количество сбитых ночью беспилотников ВСУ на подлете к Москве возросло до 75

Более 70 украинских БПЛА сбиты ночью на подлете к Москве Количество сбитых ночью беспилотников ВСУ на подлете к Москве возросло до 75

Москва17 ноя Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью 17 ноября нейтрализовали на подлете к Москве еще 40 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб отметил он в своем канале на платформе MAX

Ранее ночью 17 ноября сообщалось о ликвидации 35 вражеских БПЛА, летевших к Москве. Таким образом с начала суток уничтожено 75 воздушных целей. Росавиация в целях безопасности повторно запретила полеты в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.

Вечером 16 ноября силы ПВО за четыре часа обезвредили 180 беспилотников на подступах к российской столице.