Силы ПВО за четыре часа уничтожили 180 украинских БПЛА на подлете к Москве

На подлете к Москве за четыре часа силы ПВО уничтожили 180 украинских БПЛА Силы ПВО за четыре часа уничтожили 180 украинских БПЛА на подлете к Москве

Москва17 ноя Вести.Украинские вооруженные формирования вечером 16 ноября предприняли новую попытку массированной атаки на Москву с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Почти за четыре часа силы российские противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 180 вражеских дронов.

Как следует из данных в канале мэра российской столицы Сергей Собянин в MAX, волна атак началась около 20.00 и продолжалась практически до полуночи. В этот период Росавиация приостанавливала полеты во всех аэропортах московского авиаузла. Градоначальник опубликовал более десятка сообщений о ликвидации БПЛА.

Всего за сутки 16 ноября силы ПВО ликвидировали на подступах к Москве 237 беспилотников ВСУ.