Силы ПВО уничтожили более 190 украинских беспилотников, летевших на Москву Собянин: на подлете к Москве силы ПВО уничтожили 191 БПЛА

Москва16 ноя Вести.За последние 15 часов силы и средства противовоздушной обороны сбили на подлете к Москве более 190 украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

В период с 17.00 15 ноября по 08.00 16 ноября в сторону Московского региона летели около 600 БПЛА. Большая часть из них уничтожена системой ПВО Минобороны на дальних рубежах. 191 беспилотник нейтрализован на подлете к Москве написал градоначальник в мессенджере МАХ

На местах работают специалисты оперативных и экстренных служб.