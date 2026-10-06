Уничтожены еще 19 БПЛА, летевших на Москву Собянин: сбиты 19 БПЛА, летевших на Москву

Москва6 окт Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще 19 украинских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Ранним утром 6 октября Собянин заявил, что с 20.30 мск 5 октября до 5.00 мск 6 октября в сторону Московского региона летели 650 БПЛА — большая часть из них была уничтожена на дальних рубежах, 105 — были сбиты на подлете к Москве. В результате террористических действий ВСУ один мирный житель Московской области погиб, еще шесть пострадали.