До 59 возросло количество сбитых БПЛА на подлете к Москве

Собянин сообщил об уничтожении 59 украинских БПЛА, летевших на Москву До 59 возросло количество сбитых БПЛА на подлете к Москве

Москва16 окт Вести.Ночью 16 октября подразделения противовоздушной обороны сбили еще 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе MAX.

Уничтожены еще десять беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков отметил он, не уточнив подробности отражения вражеской воздушной атаки

Ранее в ночь на 16 октября градоначальник проинформировал о ликвидации 49 украинских БПЛА на подлете к Москве. Таким образом общее число сбитых беспилотников на подступах к столице увеличилось до 59.