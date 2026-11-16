Москва16 нояВести.Силами и средствами противовоздушной обороны (ПВО) отражена атака еще 15 украинских беспилотных летательных аппаратов, направленных на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Сбито 15 БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служботчитался он в своем канале на платформе MAX, не уточнив подробности
Ранее ночью 16 ноября Собянин проинформировал об уничтожении 32 украинских БПЛА, летевших к Москве. Таким образом с начала суток общее число сбитых беспилотников увеличилось до 47.
Вечером 15 ноября мэр Москвы сообщал о ликвидации на подлете к столице 82 вражеских БПЛА.