Силы ПВО ночью уничтожили 47 украинских БПЛА на подлете к Москве

Почти 50 украинских БПЛА ликвидированы ночью на подлете к Москве Силы ПВО ночью уничтожили 47 украинских БПЛА на подлете к Москве

Москва16 ноя Вести.Силами и средствами противовоздушной обороны (ПВО) отражена атака еще 15 украинских беспилотных летательных аппаратов, направленных на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Сбито 15 БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб отчитался он в своем канале на платформе MAX, не уточнив подробности

Ранее ночью 16 ноября Собянин проинформировал об уничтожении 32 украинских БПЛА, летевших к Москве. Таким образом с начала суток общее число сбитых беспилотников увеличилось до 47.

Вечером 15 ноября мэр Москвы сообщал о ликвидации на подлете к столице 82 вражеских БПЛА.