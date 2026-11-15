Число сбитых БПЛА на подлете к Москве увеличилось до 67

До 67 увеличилось число сбитых украинских БПЛА, летевших на Москву Число сбитых БПЛА на подлете к Москве увеличилось до 67

Москва15 ноя Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще семи украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направленных для удара по российской столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силами ПВО Минобороны уничтожено семь БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб отметил градоначальник в своем канале на платформе MAX

Ранее вечером 15 ноября Собянин проинформировал о ликвидации на подлете к Москве 60 вражеских БПЛА. Таким образом силы ПВО обезвредили на подступах к столице в общей сложности 67 украинских беспилотников.