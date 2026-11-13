Москва13 нояВести.На подлете к Москве силами противовоздушной обороны (ПВО) обезврежены еще три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом проинформировал мэр российской столицы в своем канале на платформе MAX.
Три БПЛА уничтожено силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служботметил глава мегаполиса
Ранее 13 ноября Собянин сообщал об уничтожении 44 украинских БПЛА, угрожавших Москве. Таким образом с начала суток на подступах к столице ликвидировано 47 вражеских воздушных целей.
Накануне, 12 ноября, силы ПВО нейтрализовали 64 вражеских БПЛА, летавших на Москву.