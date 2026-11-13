Собянин: до 47 возросло число сбитых БПЛА, летевших на Москву

Число сбитых БПЛА, летевших на Москву, увеличилось до 47 Собянин: до 47 возросло число сбитых БПЛА, летевших на Москву

Москва13 ноя Вести.На подлете к Москве силами противовоздушной обороны (ПВО) обезврежены еще три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом проинформировал мэр российской столицы в своем канале на платформе MAX.

Три БПЛА уничтожено силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб отметил глава мегаполиса

Ранее 13 ноября Собянин сообщал об уничтожении 44 украинских БПЛА, угрожавших Москве. Таким образом с начала суток на подступах к столице ликвидировано 47 вражеских воздушных целей.

Накануне, 12 ноября, силы ПВО нейтрализовали 64 вражеских БПЛА, летавших на Москву.