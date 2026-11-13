Москва13 нояВести.Еще 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Силами ПВО Минобороны отражена атака 10 беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломковпроинформировал градоначальник в своем канале на платформе MAX, не уточнив подробности отражения атаки
Ранее ночью 13 ноября Собянин сообщил о ликвидации 34 БПЛА, угрожавших Москве. Таким образом, с начала суток на подступах к столице обезврежено 44 украинских беспилотника.
Накануне, 12 ноября, российские силы ПВО сбили 64 вражеских БПЛА, летевших на Москву.