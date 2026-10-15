До 21 увеличилось число БПЛА, сбитых на подлете к Москве

Еще 11 беспилотников ВСУ уничтожены на подлете к Москве До 21 увеличилось число БПЛА, сбитых на подлете к Москве

Москва15 окт Вести.На подлете к Москве силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще 11-ти украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Уничтожены 11 БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб отметил градоначальник, но не привел подробности отражения вражеской атаки

Ранее поздно вечером 15 октября Собянин сообщил о ликвидации 10 украинских БПЛА, направленных на Москву. Таким образом общее количество сбитых беспилотников на подступах к столице увеличилось до 21.