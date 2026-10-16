Москва16 октВести.Ночью 16 октября на подлете к российской столице подразделения противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Силами ПВО Минобороны уничтожены 20 БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломковпроинформировал градоначальник в своем канале на платформе MAX
Ранее в ночь на 16 октября Собянин сообщил об уничтожении 59 украинских БПЛА на подлете к Москве. Таким образом силы ПВО ликвидировали в общей сложности 79 вражеских воздушных целей.