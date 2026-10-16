Количество сбитых БПЛА на подлете к Москве увеличилось до 79

Еще 20 беспилотников ВСУ сбиты на подлете к Москве Количество сбитых БПЛА на подлете к Москве увеличилось до 79

Москва16 окт Вести.Ночью 16 октября на подлете к российской столице подразделения противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силами ПВО Минобороны уничтожены 20 БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков проинформировал градоначальник в своем канале на платформе MAX

Ранее в ночь на 16 октября Собянин сообщил об уничтожении 59 украинских БПЛА на подлете к Москве. Таким образом силы ПВО ликвидировали в общей сложности 79 вражеских воздушных целей.