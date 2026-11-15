До 82-х увечилось число сбитых на подлете к Москве БПЛА

На подлете к Москве сбиты еще 15 украинских БПЛА До 82-х увечилось число сбитых на подлете к Москве БПЛА

Москва15 ноя Вести.На подлете к Москве силами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты еще 15 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Еще 15 беспилотников сбиты системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков отметил градоначальник в своем канале в MAX, не уточнив деталей отражения атаки

Ранее вечером 15 ноября Собянин проинформировал об уничтожении 67 украинских БПЛА на подлете к Москве. Таким образом общее число нейтрализованных на подступах к столице беспилотников увеличилось до 82-х.