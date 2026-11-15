Москва15 нояВести.На подлете к Москве силами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты еще 15 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Еще 15 беспилотников сбиты системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломковотметил градоначальник в своем канале в MAX, не уточнив деталей отражения атаки
Ранее вечером 15 ноября Собянин проинформировал об уничтожении 67 украинских БПЛА на подлете к Москве. Таким образом общее число нейтрализованных на подступах к столице беспилотников увеличилось до 82-х.