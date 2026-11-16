Москва16 нояВести.Ночью 16 ноября силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были направлены для удара по Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем канале в MAX.
Уничтожены 15 БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных службпроинформировал градоначальник
Ранее вечером 15 ноября Собянин сообщал о ликвидации на подлете к столице 82 вражеских БПЛА. Росавиация в целях безопасности ввела ограничения на полеты в аэропортах Внуково и Шереметьево. Воздушные гавани принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими службами.