Ночью силы ПВО сбили 15 украинских БПЛА на подлете к Москве Собянин сообщил об уничтожении 15 украинских БПЛА, летевших на Москву

Москва16 ноя Вести.Ночью 16 ноября силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были направлены для удара по Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Уничтожены 15 БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб проинформировал градоначальник

Ранее вечером 15 ноября Собянин сообщал о ликвидации на подлете к столице 82 вражеских БПЛА. Росавиация в целях безопасности ввела ограничения на полеты в аэропортах Внуково и Шереметьево. Воздушные гавани принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими службами.