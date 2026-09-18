Количество сбитых на подлете к Москве украинских БПЛА увеличилось до 35

Силы ПВО сбили на подлете к Москве 35 украинских БПЛА Количество сбитых на подлете к Москве украинских БПЛА увеличилось до 35

Москва18 сен Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к российской столице уничтожили еще 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об это сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале на платформе MAX.

Силы ПВО Минобороны сбили 15 БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб проинформировал градоначальник

Ранее ночью 18 сентября Собянин сообщил об уничтожении 20 украинских БПЛА на подступах к столице. Таким образом с начала суток силы ПВО нейтрализовали на подлете к Москве 35 вражеских беспилотников.