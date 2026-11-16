До 32 увеличилось количество сбитых ночью БПЛА на подлете к Москве

Количество сбитых ночью украинских БПЛА на подлете к Москве возросло до 32 До 32 увеличилось количество сбитых ночью БПЛА на подлете к Москве

Москва16 ноя Вести.Еще 17 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нейтрализованы ночью 16 ноября силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к российской столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Ранее 16 ноября Собянин проинформировал о ликвидации 15 украинских БПЛА, летевших на Москву. Таким образом с начала суток силы ПВО нейтрализовали 32 вражеские воздушные цели на подступах к столице.

Вечером 15 ноября мэр Москвы сообщал об уничтожении 82-х беспилотников. Два БПЛА были сбиты над подмосковной Истрой.