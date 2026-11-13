До 64 увеличилось число сбитых БПЛА на подлете к Москве

Количество сбитых БПЛА на подлете к Москве возросло до 64 До 64 увеличилось число сбитых БПЛА на подлете к Москве

Москва13 ноя Вести.Вечером 12 ноября силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направленных для удара по российской столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Восемь БПЛА уничтожено ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков проинформировал градоначальник в своем канале на платформе MAX

Ранее в течение 12 ноября Собянин сообщал о ликвидации 59 БПЛА, летевших на Москву. Таким образом с начала суток силы ПВО Минобороны России обезвредили на подлете к столице 64 украинских беспилотника.