Москва13 нояВести.Вечером 12 ноября силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направленных для удара по российской столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Восемь БПЛА уничтожено ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломковпроинформировал градоначальник в своем канале на платформе MAX
Ранее в течение 12 ноября Собянин сообщал о ликвидации 59 БПЛА, летевших на Москву. Таким образом с начала суток силы ПВО Минобороны России обезвредили на подлете к столице 64 украинских беспилотника.