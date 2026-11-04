Собянин сообщил о ликвидации восьми украинских БПЛА, летевших на Москву

Восемь украинских БПЛА сбиты на подлете к Москве Собянин сообщил о ликвидации восьми украинских БПЛА, летевших на Москву

Москва4 ноя Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были направлены для удара по российской столице. Об этом проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин.

Сбиты восемь беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков отметил градоначальник в своем канале на платформе MAX

Подробности отражения атаки не приводятся.

Ранее в ночь на 4 ноября на территории Московской области вводился режим беспилотной опасности. Росавиация ограничила полеты самолетов в аэропортах Внуково и Домодедово.