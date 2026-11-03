"Время начинать скакать": Клишас о ситуации с удержанием людей под Киевом Клишас: украинцам пора выходить на очередной майдан

Москва3 ноя Вести.Ситуация с удержанием людей в подвале частного дома в Киевской области наглядно демонстрирует, во что превратился "европейский выбор" Украины. Населению страны пора вновь выходить на майдан. Такого мнения придерживается глава комитета Совета Федерации по государственному строительству Андрей Клишас.

В Киеве, который пока еще входит в состав Украины под контролем хунты Зеленского, "не рабы, люди европейского выбора" вдруг с удивлением обнаружили что их не только отлавливают как скот, но и держат в частных тюрьмах, а там избивают и убивают лопатами, требуя выкуп. Такая вот "Европа" получилась. Самое время начинать скакать на очередном майдане написал сенатор в своем Telegram-канале

Ранее ситуацию под Киевом прокомментировала бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель. Она назвала мобилизацию пыткой для простых украинцев и источником крупных взяток для военных чиновников.