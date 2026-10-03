Мендель призвала Киев к деэскалации на фоне ситуации с мостами Мендель призвала власти Украины пойти на деэскалацию

Москва3 окт Вести.Украине следует пойти на деэскалацию в конфликте с Россией на фоне ситуации с мостами в Киеве. Об этом сообщила бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.

К своей публикации она прикрепила видео с многокилометровыми пробками в Киеве.

Руководству Украины следует пойти на деэскалацию написала Мендель

Накануне мэр Киева Виталий Кличко заявил об очередном попадании в Южный мост в украинской столице.

Глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что почти все мосты в Киеве уже находятся в аварийном состоянии.