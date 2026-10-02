Эксперт Попенко: почти все мосты в Киеве находятся в аварийном состоянии

Эксперт Попенко заявил, что почти все мосты в Киеве в аварийном состоянии Эксперт Попенко: почти все мосты в Киеве находятся в аварийном состоянии

Москва2 окт Вести.Почти все мосты в Киеве уже находятся в аварийном состоянии. Об этом заявил глава украинского потребителя коммунальных услуг Олег Попенко.

По его словам, многие мосты в украинской столице не были рассчитаны на текущий автомобильный поток и регулярно перекрывались на ремонт.

Девяносто процентов мостовых переходов в Киеве и так в аварийном состоянии сказал Попенко в интервью YouTube-каналу "Суперпозиция"

Эксперт подчеркнул, что дальнейшее перекрытие движения через мосты повлияет не только на логистику, но и на работу экстренных служб, а также ремонтных бригад.

Ранее сообщалось, что власти Киева начали перекрывать движение на всех мостах через Днепр в период действия воздушной тревоги.