В Киеве все мосты начали закрывать во время воздушной тревоги

Власти Киева решили перекрывать все мосты во время воздушной тревоги В Киеве все мосты начали закрывать во время воздушной тревоги

Москва2 окт Вести.Киевские власти начали перекрывать движение на всех мостах через Днепр в период действия воздушной тревоги, сообщает "Страна.ua".

На кадрах, опубликованным в Telegram-канале издания, на мостах образовались огромные пробки. Как писали другие украинские СМИ, ограничения уже действуют на Дарницком и Северном (ранее Московский) мостах. При этом официально о введении такой меры власти украинской столицы пока не сообщали.

Всего в Киеве шесть автомобильных мостов, два железнодорожных и один совмещенный. Ранее киевляне начали массово покидать город из-за транспортного коллапса, украинские соцсети заполонили видео с массовыми автомобильными очередями.

Одна из главных транспортных артерий города, Южный мост, до сих пор закрыт для метро и наземного транспорта, когда его откроют снова - неизвестно.