Киевские власти перекрыли движение по трем мостам через Днепр Мэр Киева Кличко: перекрыто движение по трем мостам через Днепр

Москва2 окт Вести.Движение по трем мостам через реку Днепр перекрыто по решению киевских властей. Информацию об этом распространила пресс-служба администрации города.

Согласно этой информации, движение по Южному мосту перекрыто в обе стороны, аналогичные меры приняты и на мосту Патона.

Движение по мосту Метро перекрыто только в направлении левого берега реки.

В четверг вечером близ Южного моста прогремел взрыв, начался пожар. Днем в том же районе прозвучало несколько взрывов. По словам мэра Киева Виталия Кличко, взрывы произошли в непосредственной близости от опорной части моста. В связи с инцидентом движение по мосту как метрополитена, так и наземного транспорта было полностью остановлено. Сообщение о взрыве у Южного моста поступало также утром 2 октября.

Второго октября Минобороны РФ сообщило, что российская армия подбила в Киеве автожелезнодорожный мост через Днепр. По заявлению ведомства, мост обеспечивал переброски войск ВСУ и логистические поставки военных грузов.