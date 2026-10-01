СМИ: ВС РФ ударили по Южному мосту в Киеве "Страна.ua": ВС РФ нанесли удар по Южному мосту в Киеве

Москва1 окт Вести.Вооруженные силы России нанесли удар по Южному мосту в Киеве, сообщило украинское издание "Страна.ua".

Южный мост, по которому начала бить РФ, является стратегически важным не только для Киева, но и всей Украины говорится в публикации

По данным издания, через мост проходило до 90% транзитного трафика между левобережной и правобережной частями Украины. Кроме того, по нему перевозилась значительная часть военных грузов.

Минобороны России на момент публикации ситуацию не комментировало.