Москва1 октВести.Вооруженные силы России нанесли удар по Южному мосту в Киеве, сообщило украинское издание "Страна.ua".
Южный мост, по которому начала бить РФ, является стратегически важным не только для Киева, но и всей Украиныговорится в публикации
По данным издания, через мост проходило до 90% транзитного трафика между левобережной и правобережной частями Украины. Кроме того, по нему перевозилась значительная часть военных грузов.
Минобороны России на момент публикации ситуацию не комментировало.