ВС РФ подбили в Киеве автожелезнодорожный мост через Днепр Минобороны: ВС РФ подбили в Киеве автожелезнодорожный мост через Днепр

Москва2 окт Вести.Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают наносить удары по объектам портовой, энергетической инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах украинской армии. В ночь на пятницу, 2 октября, российские войска поразили в Киеве автожелезнодорожный мост через Днепр, сообщает Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что мост обеспечивал переброски войск и поставки военных грузов в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Сегодня ночью в результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены: в городе Киеве – автожелезнодорожный мост через реку Днепр, обеспечивающий переброски войск, логистические поставки военных грузов в интересах группировок ВСУ в Донбассе говорится в сообщении МО

Ранее, в ночь на четверг, 1 октября, российские войска поразили транспортно-логистический центр в Киеве. Тогда же ВС РФ нанесли удары по дата-центру в Одессе и по сухогрузу в порту Черноморска с грузами для украинских боевиков.