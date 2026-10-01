Москва1 окт Вести.Вооруженные силы (ВС) РФ продолжают наносить удары по логистическим и коммуникационным центрам, а также морским судам, задействованным в интересах украинской армии. В ночь на четверг, 1 октября, российские войска поразили транспортно-логистический центр в Киеве, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в складском здании центра был оборудован цех по производству безэкипажных катеров.

Сегодня ночью в результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены: в г. Киеве – транспортно-логистический центр (ООО "РЕНТА ЛОГИСТИК"), в складском здании которого был оборудован цех по производству безэкипажных катеров говорится в сообщении МО

Ранее, в ночь на среду, 30 сентября, ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетической и военной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах украинской армии. На переходе морем в северо-западной части Черного моря был поражен сухогруз, который доставлял в порт Одесса военное имущество и грузы двойного назначения для армии киевского режима. Кроме того, российские войска поразили производственно-промышленный комплекс в порту Измаил, который обеспечивал логистику военных грузов и топлива для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как отмечал ранее британский журнал The Economist, Россия, начав трехстороннюю кампанию бомбардировок Украины, намерена парализовать Киев еще до прихода зимы.