Москва30 сенВести.Вооруженные силы России в ночь на среду, 30 сентября, нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными дронами большой дальности по коммуникационному центру в Киеве и объектам энергетической инфраструктуры в Киевской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Поражены коммуникационный центр в Киеве, объекты энергетической системы Украины в Киевской областисказано, в частности, в сообщении
По данным ведомства, атакованные объекты энергетической системы обеспечивали военное производство.
Кроме того, по сообщению министерства, поражена инфраструктура порта Измаил.
Ранее военкор Александр Коц сообщил о поражении военными РФ дата-центра "Бимобайл" в Киеве.