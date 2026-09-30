Армия РФ ударила по коммуникационному центру в Киеве и энергосистеме в области

ВС РФ поразили коммуникационный центр в Киеве и энергосистему в Киевской области Армия РФ ударила по коммуникационному центру в Киеве и энергосистеме в области

Москва30 сен Вести.Вооруженные силы России в ночь на среду, 30 сентября, нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными дронами большой дальности по коммуникационному центру в Киеве и объектам энергетической инфраструктуры в Киевской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Поражены коммуникационный центр в Киеве, объекты энергетической системы Украины в Киевской области сказано, в частности, в сообщении

По данным ведомства, атакованные объекты энергетической системы обеспечивали военное производство.

Кроме того, по сообщению министерства, поражена инфраструктура порта Измаил.

Ранее военкор Александр Коц сообщил о поражении военными РФ дата-центра "Бимобайл" в Киеве.