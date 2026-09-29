Российские военные ударили по дата-центрам "Бимобайл" и "Парковый" в Киеве

ВС РФ поразили центры обработки данных "Бимобайл" и "Парковый" в Киеве Российские военные ударили по дата-центрам "Бимобайл" и "Парковый" в Киеве

Москва29 сен Вести.Вооруженные силы России нанесли удары по центрам обработки данных "Бимобайл" и "Парковый" в Киеве. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, российская армия поразила центр обработки данных "Бимобайл", одну из основных точек обмена интернет-трафиком, которая обеспечивала "стабильность передачи информации, в том числе разведывательной", в интересах украинских боевиков.

Согласно сведениям министерства, атакованный российскими военнослужащими дата-центр "Парковый" отвечал за "обработку данных в государственных и коммерческих сервисах", использовавшихся в интересах киевского режима.

Ранее Минобороны РФ сообщало о поражении центра обработки данных компании "Укртелеком" в Киеве.