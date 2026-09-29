ISW: Россия рассчитывает заставить Украину капитулировать до весны 2027 года

В США обсуждают сроки капитуляции Украины ISW: Россия рассчитывает заставить Украину капитулировать до весны 2027 года

Москва29 сен Вести.В аналитическом центре Института изучения войны (ISW) назвали возможные сроки капитуляции Украины. Согласно предположениям американских исследователей, президент России Владимир Путин намерен довести Украину до капитуляции до весны 2027 года.

Как предполагают в центре, российская сторона намерена использовать для этого широкомасштабные комбинированные удары по украинской территории, применяя баллистические ракеты большой дальности и беспилотники.

Ударный арсенал России и нехватка средств ПВО на Украине позволяют российским войскам поддерживать нынешний темп ударов и расширять спектр целей говорится в публикации

Там также отмечается, что ударная стратегия ВС РФ "наносит Украине значительные экономические потери".

Ранее бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб указал на то, что в ближайшее время Украине, возможно, придется принять решение о выходе из конфликта. Он отметил, что западные союзники Киева, видя риск поражения, могут начать действовать по принципу необходимости срочно что-то предпринять.