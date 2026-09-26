Трамп считает, что сделку по Украине можно заключить до зимы Трамп: заключение соглашения России и Украины возможно до зимы

Москва26 сен Вести.Президент США Дональд Трамп допускает, что украинский кризис будет урегулирован до наступления зимы. Об этом он заявил во время общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома, сообщает ТАСС.

Трамп ответил, что этот вопрос он обсуждал и с президентом России Владимиром Путиным и с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Я много с ним [Зеленским] говорил. Он выражает согласие, и Путин выражает согласие, и рано или поздно, надеюсь, в не столь отдаленном будущем, возможно, до наступления суровой зимы, они заключат сделку заявил президент США

На пресс-конференции в ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у России нет проблем с доверием в вопросе переговоров по Украине, однако для его решения необходимо выполнять договоренности, которые направлены на завершение конфликта.