Карасин: позиция РФ по Украине в ООН встречает все больше понимания

Карасин заявил, что позиция РФ по Украине в ООН встречает все больше понимания Карасин: позиция РФ по Украине в ООН встречает все больше понимания

Москва26 сен Вести.Позиция России по Украине в ООН встречает все больше понимания. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, атмосфера на 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке традиционно рабочая.

Встречи носят характер достаточно откровенный, проходят в спокойной рабочей обстановке. Понятно, что приоритетом для нас является выяснение общей атмосферы в международных делах, специфика геополитического развития мира в нынешних непростых условиях, украинский кризис, кризис на Ближнем Востоке. И по всем этим темам наша аргументация в ходе встреч, как правило, встречает понимание. В этот раз, интересно то, что намного больший интерес проявляется к позиции Москвы по украинскому кризису. Многие люди понимают степень серьезности в наших конкретных делах … И мне кажется, что у нас есть поводы сегодня уже испытывать удовлетворение от состоявшихся встреч сказал он

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что новый генеральный секретарь ООН должен вернуть формулировки официальных представителей секретариата организации в рамки международного права.