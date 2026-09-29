Москва29 сенВести.Находящийся в Киеве командующий восьмым корпусом десантно-штурмовых войск ВСУ Дмитрий Волошин саботировал приказ главкома Михаила Драпатого, сообщает Telegram-канал "Северный ветер", близкий к российской группировке войск "Север".
По его данным, Драпатый потребовал от Волошина прибыть на командный пункт в Сумскую область.
Бригадный генерал Волошин саботировал приказ главкома ВСУ… Вместо этого он раздает интервьюотмечается в сообщении
Согласно информации "Северного ветра", Драпатый ранее саботировал назначение Волошина, который занимался формированием нового командования украинских войск.
Ранее сообщалось, что украинские военные 127-й бригады подняли бунт против командования из-за поборов.