Бригадный генерал Волошин не стал выполнять приказ Драпатого Командующий корпусом ВСУ Волошин саботировал приказ главкома Драпатого

Москва29 сен Вести.Находящийся в Киеве командующий восьмым корпусом десантно-штурмовых войск ВСУ Дмитрий Волошин саботировал приказ главкома Михаила Драпатого, сообщает Telegram-канал "Северный ветер", близкий к российской группировке войск "Север".

По его данным, Драпатый потребовал от Волошина прибыть на командный пункт в Сумскую область.

Бригадный генерал Волошин саботировал приказ главкома ВСУ… Вместо этого он раздает интервью отмечается в сообщении

Согласно информации "Северного ветра", Драпатый ранее саботировал назначение Волошина, который занимался формированием нового командования украинских войск.

Ранее сообщалось, что украинские военные 127-й бригады подняли бунт против командования из-за поборов.