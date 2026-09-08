Жены и матери боевиков 116-й бригады ВСУ просят сообщить об их судьбе

Родственники пропавших боевиков ВСУ потребовали ответа от Драпатого Жены и матери боевиков 116-й бригады ВСУ просят сообщить об их судьбе

Москва8 сен Вести.Жены и матери пропавших без вести военнослужащих 116-й отдельной механизированной бригады ВСУ записали видеообращение к главнокомандующему украинской армией Михаилу Драпатому. Об этом сообщает Telegram-канал "Северный ветер".

Женщины требуют предоставить информацию о судьбе своих родственников.

Видеообращение жены и матери без вести пропавших военнослужащих 116 ОМБр опубликовали у себя на страницах в социальных сетях. Они обращаются к главкому ВСУ Драпатому с требованием прояснить судьбу их родных говорится в сообщении

Кроме того, родственницы заявили о нарушениях внутри бригады и призвали проверить действия ее командования. По их словам, необходимо разобраться в происходящем и дать оценку действиям командиров.

116-я бригада территориальной обороны принимала участие в боевых действиях в Харьковской области. По утверждению "Северного ветра", ряд военнослужащих подразделения пропали без вести в волчанском котле, часть из них попали в плен.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что военные ВСУ, попавшие в волчанский котел в Харьковской области, пытаются выйти из окружения, но не могут.