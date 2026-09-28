Солдаты бригады ВСУ начали бунт против командования из-за поборов

Украинские военные 127-й бригады подняли бунт против командования из-за поборов Солдаты бригады ВСУ начали бунт против командования из-за поборов

Москва28 сен Вести.Командование 127-бригады ВСУ теряет контроль над солдатами, там происходят массовые случаи неповиновения, сообщает Telegram-канал "Северный ветер", близкий к российской группировке войск "Север".

Как отмечается в сообщении, речь идет о солдатах 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады.

Командование бригады теряет контроль над личным составом. Внутри подразделения отмечены массовые случаи неповиновения в знак протеста против незаконных поборов говорится в сообщении

По данным Telegram-канала, зачинщиков случаев неповиновения отправляют "в ямы" и избивают.

Ранее военный ВСУ призвал украинцев выйти на митинги 3 октября против властей.