Москва28 сенВести.Командование 127-бригады ВСУ теряет контроль над солдатами, там происходят массовые случаи неповиновения, сообщает Telegram-канал "Северный ветер", близкий к российской группировке войск "Север".
Как отмечается в сообщении, речь идет о солдатах 127-й отдельной тяжелой механизированной бригады.
Командование бригады теряет контроль над личным составом. Внутри подразделения отмечены массовые случаи неповиновения в знак протеста против незаконных поборовговорится в сообщении
По данным Telegram-канала, зачинщиков случаев неповиновения отправляют "в ямы" и избивают.
Ранее военный ВСУ призвал украинцев выйти на митинги 3 октября против властей.