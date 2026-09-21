Военный ВСУ вновь призвал украинцев выйти на митинги 3 октября против властей Военный ВСУ Тодоров вновь анонсировал протесты против Зеленского на 3 октября

Москва21 сен Вести.Военнослужащий ВСУ Александр Тодоров призвал украинцев 3 октября выйти на акции протеста с требованием отставки Владимира Зеленского и его команды. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала одного из украинских СМИ.

Одновременно с этим призывы Тодорова к проведению акции в этот день также распространялись в украинских соцсетях.

Я прошу 3 октября в 11.00 часов приехать либо в Киев на Майдан, либо выйти к администрациям своих городов… Я прошу вас выйти за свое будущее против этой зеленой власти, которая планирует … уничтожить собственный народ, при этом добиться преференций для себя заявил он

Тодоров обвинил руководство страны в коррупции и нецелевом использовании зарубежной финансовой помощи. Военнослужащий также подчеркнул, что украинские солдаты чувствуют себя брошенными, и выразил обеспокоенность возможным расширением мобилизации.

К участию в акциях Тодоров призвал в первую очередь молодежь и военнослужащих, в том числе получивших ранения. Он подчеркнул, что выступления не направлены на поддержку конкретных политиков, их целью является смена действующей власти.

Александр Тодоров также обратился к украинским диаспорам с просьбой поддержать акции за рубежом, в том числе в Германии, Чехии, США, Бельгии и Перу.

В комментариях его слова поддержало большинство высказавшихся украинцев, отметив смелость и искренность спикера, а также призвав добиваться мира на Украине.

19 сентября Тодорова уже задерживали сотрудники СБУ. Это произошло после его призывам к акциям протеста в Киеве.