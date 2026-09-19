Дмитрук: СБУ задержала призывавшего к митингу в Киеве боевика ВСУ

СБУ задержала боевика ВСУ, призывавшего к митингу в Киеве Дмитрук: СБУ задержала призывавшего к митингу в Киеве боевика ВСУ

Москва19 сен Вести.Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали военнослужащего 41-й бригады ВСУ Александра Тодорова, который призывал украинцев выйти на митинг в Киеве к офису главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Подробности задержания при этом неизвестны.

СБУ задержала военнослужащего ВСУ Александра Тодорова, призывавшего выйти на Майдан 3 октября написал Дмитрук в своем Telegram-канале

На видео, которое депутат опубликовал 5 сентября, военнослужащий призывал сограждан выйти на протест к офису Зеленского против киевского режима, "который уничтожает собственный народ".

14 сентября сообщалось, что в Сумах родственники пропавших без вести военнослужащих ВСУ провели акцию протеста с требованием от украинского командования раскрыть сведения о судьбе своих близких.