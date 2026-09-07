В ВСУ оказали давление на записавшего видео о митинге в Киеве военнослужащего Призвавший выйти на митинг к офису Зеленского боец ВСУ Тодоров заявил об угрозах

Москва7 сен Вести.Об угрозах в свой адрес заявил военнослужащий 41-й бригады ВСУ Александр Тодоров, сообщают украинские СМИ. Он записал видео с призывом прийти на митинг 10 сентября в центре Киева, чтобы лично Владимиру Зеленскому задать вопросы о тотальной коррупции и о "беспределе в стране и в армии".

После возвращения Тодорова из отпуска в расположение бригады у военнослужащего отобрали смартфон и удалили с него размещенное ранее в YouTube видео.

В бригаде меня пытались отправить в психиатрическую больницу... Когда это не удалось, зачитали приказ о том, что я должен выехать на боевые позиции заявил Александр Тодоров

Военнослужащий украинской армии отказался выполнять этот приказ "по состоянию здоровья". Теперь автору призыва на митинг в центре украинской столицы угрожают уголовным преследованием. Сам украинский военнослужащий опасается, что его могут убить, выдав затем это за суицид. Украинские СМИ добавляют, что никаких официальных комментариев после инцидента с военнослужащим им получить не удалось.

Мэр Киева Виталий Кличко 7 сентября заявил, что в столице вводятся ограничения на любые мероприятия на открытых площадках и в зданиях, которые не оборудованы укрытиями. Эти меры, по словам киевского градоначальника, введены из соображений безопасности.

Для главы киевского режима Владимира Зеленского 2026 год, возможно, стал самым тяжелым из-за коррупционного скандала и кризиса доверия Киева к союзникам, пишет газета The Times.