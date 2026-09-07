Мэр Кличко: в Киеве временно запрещены мероприятия на открытых пространствах

В Киеве временно запретили мероприятия на открытых пространствах Мэр Кличко: в Киеве временно запрещены мероприятия на открытых пространствах

Москва7 сен Вести.В Киеве вводится ограничение на мероприятия на открытых пространствах и в зданиях, которые не оборудованы укрытиями, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По данным мэра, эти меры будут введены из соображений безопасности.

В столице будут временно запрещены все развлекательные и физкультурно-спортивные мероприятия на открытых территориях и в сооружениях, где нет укрытий написал Кличко в своем Telegram-канале

Ранее Владимир Зеленский подписал указ, которым возлагает на мэра Киева Виталия Кличко личную ответственность за подготовку города к предстоящей зиме.