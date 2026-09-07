Москва7 сенВести.В Киеве вводится ограничение на мероприятия на открытых пространствах и в зданиях, которые не оборудованы укрытиями, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
По данным мэра, эти меры будут введены из соображений безопасности.
В столице будут временно запрещены все развлекательные и физкультурно-спортивные мероприятия на открытых территориях и в сооружениях, где нет укрытийнаписал Кличко в своем Telegram-канале
Ранее Владимир Зеленский подписал указ, которым возлагает на мэра Киева Виталия Кличко личную ответственность за подготовку города к предстоящей зиме.