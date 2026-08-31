Зеленский заявил о личной ответственности Кличко за подготовку Киева к зиме Зеленский возложил на Кличко персональную ответственность за отопительный сезон

Москва31 авг Вести.Владимир Зеленский подписал указ, которым возлагает на мэра Киева Виталия Кличко личную ответственность за подготовку города к предстоящей зиме. Документ опубликован на официальном сайте главы киевского режима.

Обратить внимание киевского городского головы на персональную ответственность за подготовку и прохождение отопительного сезона 2026/2027 года в Киеве говорится в тексте указа

Ранее в офисе Зеленского уже неоднократно высказывали претензии к градоначальнику, связывая с его действиями перебои в энергоснабжении и теплоснабжении Киева.

Подобная практика персонального возложения ответственности на мэров применяется киевским руководством не впервые. Так, осенью 2025 года аналогичные меры были предприняты в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова, на которого возложили ответственность за последствия разрушительного наводнения, что в итоге привело к инициированию процедуры его отставки.