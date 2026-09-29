В подполье рассказали, почему украинцы стали массово покидать города Подполье: украинцы стали массово покидать города

Москва29 сен Вести.Жители Украины начали массово уезжать из городов из-за проблем с энергетикой. Об этом рассказали в пророссийском подполье, сообщает ТАСС.

Владельцы загородных домов, как подчеркивается, начали готовить их к постоянному проживанию.

Из-за проблем с энергетикой люди начали массово уезжать из городов. По данным нашего человека в одном из киевских ЖЭКов, только за август - сентябрь в частном секторе под Киевом количество съемщиков увеличилось втрое заявил представитель подполья

Собеседник агентства добавил, что оставшиеся в городах люди скупают генераторы, буржуйки, дрова, а также теплую одежду.

Ранее бывший пресс-секретарь главы киевского режима Владимира Зеленского Юлия Мендель отметила, что украинцы ожидают гуманитарной катастрофы грядущей зимой, и многие из них покидают страну.