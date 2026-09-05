Москва5 сен Вести.Жители Украины покидают большие города, в которых появляется все больше проблем. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак, охарактеризовав ситуацию как "исход".

Не все украинцы могут выехать за рубеж, отметил он, поэтому многие по возможности переезжают в сельские районы.

Была волна внутренней эмиграции, но и за рубеж многие уезжали. Сейчас это исход из крупных городов тех людей, которые понимают, что будет дальше, что может быть с большими городами отметил Дудчак

Ситуация, по его словам, усугубляется практикой насильственной мобилизации.

Люди хотят уехать, просто спасая свои жизни, спасаясь от мобилизации. Под мобилизацию забирали многих из тех, кто по своей работе обеспечивает безопасность, электроснабжение, водоснабжение, железные дороги, работу транспорта, дороги, всего прочего. Они уезжают - или их мобилизуют. Получается, при любом аварийном прорыве направлять какую-то бригаду проблематично указал Дудчак

При этом за годы независимости на Украине вообще мало что вкладывали в инфраструктуру городов, указал экономист.

Редкие исключения, где были какие-то порядочные хозяйственники, но с 2014 года о таких говорить не приходится, потому что все живут под лозунгом: "Если не украду я, то придет другой, и он все равно украдет. Поэтому зачем тратить на инфраструктуру деньги, которые можно украсть?" И инфраструктура старая отметил Дудчак

Ситуацию, которая складывается на Украине, эксперт охарактеризовал как замкнутый круг.

Сейчас будет темно, холодно, магазины пустеют… Ограниченность будет во всем - это 100%. И получается, одно за другое, влечет за собой просто усиление проблем - с ремонтом, с подвозом, с обеспечением водой, электроэнергией, всем прочим. Больше проблем - меньше людей. Меньше людей - больше проблем. Вот по такому замкнутому кругу пошла Украина подчеркнул Дудчак

Ранее сообщалось, что украинские беженцы массово покидают Польшу.