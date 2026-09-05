Евростат: число украинских беженцев в Польше за июль сократилось на 8 тысяч

Украинцы продолжают массово уезжать из Польши Евростат: число украинских беженцев в Польше за июль сократилось на 8 тысяч

Москва5 сен Вести.Украинские беженцы продолжают массово уезжать из Польши: только за июль их численность в стране уменьшилась на восемь тысяч человек. Об этом сообщает польское издание RMF24, ссылаясь на данные Евростата.

За один только июль число граждан Украины, находящихся в Польше под временной защитой, сократилось на 8,11 тыс. и сейчас составляет 953,1 тыс. В июне страну покинули 6,3 тыс. граждан Украины, пользующихся временной защитой ЕС цитирует издание сведения ведомства

RMF24 подчеркивает, что статистика "ясно указывает" на начавшийся в последнее время отъезд из Польши украинских беженцев, пострадавших от конфликта между Москвой и Киевом.

Тенденция наметилась еще месяцем ранее. За июнь 2026 года Польшу покинули 6335 украинцев, что стало рекордным показателем среди всех государств Евросоюза. В других странах ЕС снижение численности украинских беженцев оказалось минимальным: в Бельгии оно составило 35 человек, в Ирландии - 15. В остальных странах-членах объединения, напротив, был зафиксирован приток украинских мигрантов. Больше всего их прибавилось в Италии (+4115 человек), Чехии (+3835) и Германии (+2960).

В Польше в последние несколько месяцев растет число случаев агрессии в отношении граждан Украины. В конце июля во Вроцлаве трое местных жителей жестоко избили украинца и его девушку, услышав в магазине украинский акцент. В Гдыне неизвестный злоумышленник напал на 40-летнюю женщину с Украины и нанес ей серьезные травмы тростью. В августе в Радоме восемь поляков избили группу украинцев после разговора о Волынской трагедии.

Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Душчык при этом охарактеризовал прокатившиеся по стране нападения на граждан Украины как "естественные".

Ранее в Польше говорили о намерении отправлять украинцев на родину принудительно. Крупнейшая польская оппозиционная партия, консервативная "Право и справедливость", подготовила законопроект, предполагающий депортацию из Польши неработающих украинцев призывного возраста.