В Польше готовят геноцид украинцев: чем обернутся нападения на беженцев Польша готовит геноцид украинцев: к чему приведут нападения на беженцев

Москва15 авг Вести.В Польше и по всей Европе участились нападения на украинских беженцев. Это происходит в публичных местах, избиениям подвергаются даже дети. Политический обозреватель кандидат исторических наук Александр Чаусов в беседе с NEWS.ru рассказал, с чем связано это насилие, может ли оно принять еще более серьезные масштабы и почему в России подобные вещи недопустимы.

Информация об избиениях украинцев в Европе появляется почти каждый день, особенно часто это происходит в Польше. За последние несколько недель там зафиксировано несколько резонансных случаев: несовершеннолетней уроженке Украины выбили два передних зуба за "неправильный" акцент, а посетительницы одного из местных кафе, услышав украинскую речь, стали оскорблять мигрантов и требовать от них убраться на родину. Кроме того, трое поляков жестоко избили украинца, заподозрив его в краже пива.

По словам историка спецслужб, редактора сайта "История отечественных спецслужб и правоохранительных органов" Валентина Мзареулова, корни польской ненависти к украинцам следует искать в их же русофобии.

У украинской пропаганды есть несколько тезисов, которые она повторяет по поводу и без. Первый: мол, русские и украинцы — это не один народ, а два разных. Второй: что русофобия в Европе — это миф, якобы выдуманный российской пропагандой. Причем поляки не верят в рассказы о двух народах: они ненавидят русских, к которым относят и россиян, и белорусов, и украинцев пояснил эксперт

По словам Мзареулова, для Польши конфликт РФ и Украины выглядит весьма просто и воспринимается ею очень позитивно: "русские убивают русских". В этом, считает историк, кроется причина столь активной поддержки ВСУ со стороны Варшавы. И этим же объясняется бытовая ненависть поляков к украинцам.

В материале издания говорится, что в последние годы часть украинской диаспоры сформировала разветвленную сеть ОПГ, охватывающую практически весь континент и выходящую за его границы — например, к наркокартелям Латинской Америки. Эти связи, если не напрямую налажены, то, как минимум молчаливо одобряются нынешней властью в Киеве, которая нуждается в новых иностранных боевиках в зоне СВО. А для картелей Украина — отличный учебный полигон. В массовом сознании тех же поляков все это приводит к простой мысли: все украинские мигранты так или иначе замешаны в преступной деятельности, отмечают журналисты.

Ранее сообщалось, что за июнь 2026 года более шести тысяч украинцев покинули Польшу. По данным статистического агентства Еврокомиссии, это рекордный показатель среди всех стран Евросоюза.