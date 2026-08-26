Москва26 авг Вести.Западные страны, принявшие у себя большую часть беженцев с Украины, заметно сократили их поддержку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные агентства Евростат.

Среди стран Евросоюза больше всего беженцев приняла Германия – 1,29 миллиона граждан. На втором месте Польша (961 тысяча человек), следом идет Чехия (381 тысяча человек).

С апреля 2025 года украинцы, которые впервые запрашивают статус временной защиты в Германии, уже не получают оказываемый ранее беженцам уровень поддержки. Сейчас социальная помощь в стране для этой категории оказывают в соответствии с общими правилами для просителей убежища. Кроме того, с середины текущего года Германия ввела новую систему базовой помощи беженцам, при которой учитываются доходы, накопления и трудовая активность прибывших.

В марте этого года в Польше вступили в силу новые правила, уравнявшие украинских граждан под временной защитой с беженцами из других стран. Так, им сократили денежные пособия, бесплатную медпомощь, компенсацию расходов на съем жилья, а также доступ к бесплатному образованию.

Чехия еще в 2024 году урезала беженцам с Украины период проживания в бесплатном временном жилье до 90 дней. По истечении этого срока прибывшие украинцы обязаны самостоятельно находить и оплачивать жилье. Между тем правительство страны сохранило выплаты в первые пять месяцев пребывания. Кроме того, беженцам все также выплачиваются пособия для социально незащищенных лиц.

Ранее коалиция оппозиционных партий евроскептиков и националистов "Конфедерация" в Польше потребовала от властей республики прекратить выплаты социальных пособий украинским беженцам.